Irregolarità nei cantieri edili, quattro nuove denunce e multe per 70 mila euro

Quattro denunciati alla Procura della Repubblica, ammende per 60 mila euro e sanzioni amministrative per 10 mila. E’ fra i cantieri edili di Aragona e Santa Margherita di Belìce che i carabinieri del Nil del comando provinciale di Agrigento hanno scoperto – e “bacchetta” – nuove irregolarità. I controlli, che stanno di fatto toccando l’intera provincia, sono stati effettuati per garantire il rispetto delle prescrizioni antiCovid anche all’interno dei luoghi di lavoro. I carabinieri, supportati anche dai colleghi delle stazioni cittadine, hanno accertato però diverse negligenze e violazioni. Trovati anche, in una delle ditte edili controllate, due lavoratori in nero.

Ad Aragona sono stati tre i denunciati alla Procura: il titolare di un’impresa, un trentacinquenne, che avrebbe omesso di installare la mantovana del ponteggio e si sarebbe “dimenticato” di fare la relazione sempre sul ponteggio. Nei guai anche una donna quarantottenne di Licata, amministratore unico di una ditta edile, ritenuta responsabile di omessa sorveglianza sanitaria sui lavoratori, omesso utilizzo delle protezioni personali come le mascherine antiCovid e omessa collocazione della tabella rischi. Deferito anche il titolare di una ditta idraulica, un aragonese quarantenne, che non avrebbe redatto la documentazione per i lavori effettuati.

A Santa Margherita di Belìce, infine, è stato segnalato – alla Procura della Repubblica di Sciacca in questo caso – un imprenditore cinquantaseienne. In un cantiere per la ristrutturazione di un edificio, i carabinieri del Nil, e quelli della stazione cittadina, avrebbero accertato che il ponteggio era stato montato in maniera difforme rispetto alle regole e che sarebbero stati utilizzati elementi non idonei per la composizione del ponteggio. Fra i vari cantieri controllati, sono stati scovati anche due lavoratori in nero. Oltre alle denunce alla Procura, sono state elevate ammende e sanzioni per un totale di 70 mila euro.