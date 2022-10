Consolidamento e riqualificazione degli ipogei, il Comune cerca un consulente per lo studio geologico

Il Comune di Agrigento cerca un consulente e mette a disposizione l'importo di 46.429 euro, di cui 37.355 euro sono a base d'asta. Per i lavori di consolidamento e riqualificazione degli ipogei della città dei Templi, ma anche per altre emergenze idrogeologiche della città, serve affidare un incarico per lo studio geologico.

Per la complessità dell'intervento da realizzare è stato necessario creare un gruppo di progettazione interdisciplinare. Adesso occorre integrare il team di progettazione con altri funzionari delle amministrazioni interessate per esprimere un proprio parere sul progetto. Palazzo dei Giganti ha deciso dunque di affidare l'incarico di consulenza per lo studio geologico per la riqualificazione degli ipogei e per altre emergenze idrogeologiche della città. Si procederà con affidamento diretto ad un operatore economico in possesso dei requisiti tecnici e dell'iscrizione all'albo unico regionale.