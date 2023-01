Trova l'annuncio sui social e investe su delle azioni, truffato un avvocato

Sui social vede un annuncio, apparentemente fatto dall’Eni, che pubblicizza la possibilità di fare un investimento di 200 euro per comprare delle azioni. Interessato all’offerta, un avvocato canicattinese di 67 anni contatta l’uomo che s’è spacciato come incaricato alla vendita delle azioni. Poche settimane dopo l’investimento, il legale viene contattato telefonicamente per un questionario e fornisce, di fatto scivolando, i dati della sua carta di credito dalla quale vengono prelevati 215 euro. Quelle 15 euro in più sono state giustificate come spese per commissioni.

Da quel momento in poi, il legale viene sistematicamente contattato su Whatsapp per aumentare l’ammontare dell’investimento. E per invogliarlo, il truffatore gli riferiva che il suo conto era già aumentato a 294 euro. Una comunicazione che ha allarmato l’avvocato, troppo alta per quei pochissimi giorni. Ed è proprio a questo punto che il canicattinese ha deciso di interrompere ogni tipo di rapporto. E’ stato però ricontattato soltanto quando ha riferito di voler aumentare il capitale di investimento, ma il legale per avere certezza della bontà dell’operazione prima chiedeva, quale condizione fondamentale, il suo denaro. Si è sentito rispondere che trattandosi di una piccola somma, l’operazione sarebbe stata fatta non sul conto corrente e dunque non con bonifico bancario, ma sulla sua carta di credito. Anziché accreditargli la somma di 370 euro, quest’importo è stato prelevato.

Avuta quindi, di fatto, la conferma della truffa, l’avvocato s’è recato in commissariato, a Canicattì, ed ha formalizzato denuncia, a carico di ignoti, ed ha fatto definitivamente bloccare la sua MasterCard. Il legale è stato truffato dunque per un totale di 585,64 euro. La polizia ha già trasmesso l’incartamento della denuncia alla Postale che dovrà adesso cercare di risalire all’autore del raggiro.