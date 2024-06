“Investì una donna vicino alla stazione e si diede alla fuga”: assolto

Assolto con formula piena l’agrigentino Carmelo Carta, accusato di lesioni ed omissione di soccorso. Secondo le accuse avrebbe dapprima investito una donna nei pressi della stazione centrale di Agrigento e subito dopo si sarebbe dato alla fuga.

La sentenza è stata emessa dal giudice Nicoletta Sciarratta del tribunale di via Mazzini. L’incidente risale al 28 luglio 2020. Durante l’istruttoria dibattimentale sono stati sentiti i testi della pubblica accusa e, all’esito, la difesa rinunciava all’esame dell’imputato e all’escussione dei propri testimoni. Il giudice, dopo la discussione delle parti, ha accolto la testi difensiva assolvendo Carta dal reato di lesioni per non aver commesso il fatto e dal reato di omissione di soccorso perché il fatto non sussiste.

L’imputato è stato difeso di fiducia dall'avvocato Angelo Asaro.