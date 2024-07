Invasione di diportisti sulla costa, la denuncia degli ambientalisti: “Tutto in barba alla legge”

“Anche ieri, un numero impressionante di diportisti della domenica hanno invaso la caletta della Madonnina a Realmonte. Ovviamente tutto ciò è vietato, dalla legge e dal buon senso”. Con queste parole Claudio Lombardo di Mareamico ha denunciato un fenomeno ormai sempre più frequente nelle coste dell’Agrigentino.

“A mare - spiega Lombardo - si può navigare e sostare a non meno di 100 metri in presenza di costa a picco sul mare e 300 metri in presenza di costa sabbiosa. Sostare nella caletta della Madonnina è anche molto pericoloso per il rischio di crolli (la grotta è collassata poco tempo fa). Intorno alle 10 la Capitaneria ha fatto sgomberare la zona, ma alle 13 è stata nuovamente presa d'assalto da decine di diportisti.

Nel pomeriggio è tornata la Capitaneria ed è stato un fuggi fuggi generale con diversi verbali elevati”.