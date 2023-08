L’iniziativa

Da Camilleri a Pirandello passando per Urso e Russello: nuove intitolazioni per 4 scuole

Fervono i preparativi per la cerimonia in programma il 6 settembre. Per l’occasione verrà emesso un annullo filatelico celebrativo da parte di Poste Italiane che sarà presente con una postazione mobile