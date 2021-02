Una piazza per il compianto Serafino Mazzotta, la proposta sul tavolo del Comune

Una piazza per il compianto Serafino Mazzotta. Nel giorno in cui si ricorda la sua scomparsa, il 17 febbraio 1982, il Wwf Sicilia Area Mediterranea Odv e l'associazione Nica Onlus, che negli ultimi anni hanno collaborato su diverse iniziative di educazione ambientale, hanno presentato al Comune di Ribera la proposta di intitolare all'ingegnere uno spazio pubblico. L'uomo a soli 31 anni lasciò un vuoto nella comunità riberese e saccense. La piazzetta che si chiede di intitolare all'ingegnere Serafino Mazzotta si trova proprio all'interno di un pezzo di città da lui ha progettato.



"A Sciacca, infatti, sono conservate le sue spoglie - dice il Wwf Sicilia - come a Ribera, suo paese natale, se ne conserva la memoria per le più di 100 opere che lui stesso tutte non ha potuto vedere per la prematura morte. I proponenti hanno dichiarato che "intestare un luogo a questa giovane vita rubata alla nostra comunità dalla malasorte non può che essere un giusto riconoscimento di questa terra ai suoi figli che l'hanno onorata".