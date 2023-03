Aula del liceo intitolata alla 17enne suicida dopo violenza di gruppo, la preside Pilato: “Dobbiamo allearci con i ragazzi e le loro famiglie”

“La scuola deve necessariamente continuare ad ascoltare i ragazzi, anche nei momenti difficili continuando a stringere quella alleanza educativa con le famiglie per provare ad intercettare i disagi dei ragazzi affinchè gli stessi si sentano ascoltati” . Così ai microfoni di AgrigentoNotizie il dirigente scolastico del liceo Leonardo di Agrigento, Patrizia Pilato in occasione dell'intitolazione del laboratorio linguistico alla studentessa scomparsa nel maggio del 2017 e sul quale indaga la magistratura che ipotizza che la giovane avesse subito violenza sessuale di gruppo e che, non reggendo psicologicamente a questo, abbia deciso di togliersi la vita.

L'intitolazione di un'aula nella stessa scuola della giovane, è stata promossa dal Sorptmist Club di Agrigento che ha scelto proprio la giornata internazionale della donna per svolgere l'iniziativa. Presente alla cerimonia anche la madre della giovane e il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè. “Intitolargli questa aula – dice il presidente del Sorpotmist Club, Margherita Trupiano - per noi vuol dire ricordare il suo esempio che è legato alla necessità di attivare il rispetto nei confronti delle donne e anche la capacità di ascolto che nel caso della studentessa è mancata”.