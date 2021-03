Una piazza dedicata a Livatino, c'è la delibera: si troverà in via Atenea

Agrigento avrà uno spiazzo dedicato alla memoria del giudice Livaino, in uno dei luoghi che lo videro impegnato da magistrato.

La decisione è della giunta comunale che ha in tal senso firmato un provvedimento che ha intitolato lo slargo esistente in piazza Gallo in via Atenea, accanto alla salita La Lumia "Largo Beato Rosario Angelo Livatino”. Un luogo scelto non a caso, stante che i locali oggi occupati dall'ufficio tecnico comunale, appunto in piazza Gallo, sono ricavati all'interno di quello che fu il tribunale cittadino.

Proprio in quell'edificio si trova, ancora oggi, la stanza-museo del giudice.