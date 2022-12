Intitolazione dello spazio sovrastante la Porta dei Saccajoli a Tony Cucchiara: nuovo passo avanti

Nuovo passo avanti per l'intitolazione dello spazio sovrastante la Porta dei Saccajoli/Arco Chiaramontano, in via Empedocle, all’artista agrigentino Tony Cucchiara. La Prefettura di Agrigento ha chiesto - e la Giunta Micciché ha subito deliberato - una richiesta di deroga per poter autorizzare l'intitolazione.

La delibera, della Giunta, per tributare un pubblico riconoscimento a Tony Cucchiara (nato ad Agrigento il 30 ottobre 1937 e deceduto a Roma il 2 maggio 2018) risale allo scorso 28 luglio. Adesso, però, s'è dovuto compiere questo ulteriore passaggio - una semplice richiesta di deroga al disposto degli artt. 2 e 3 della legge del 23.6.1927 n. 1188 - richiesta della Prefettura.