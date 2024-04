L'intimidazione al sindaco di Palma: l'attentatore non sapeva dove lasciare la croce con le cartucce e ha letto i nomi sui citofoni

Ha fatto avanti e indietro, con aria spaesata e palesando che davvero non sapeva dove mettere le mani. Perché prima di collocare la croce di cartone con le cartucce e la scritta "Toccabili" si è addirittura soffermato, due o tre volte, a leggere i nominativi collocati sui citofoni delle abitazioni. E lo ha fatto per non sbagliare. Con il passare dei giorni, mentre l'inchiesta dei carabinieri va avanti ed è caratterizzata dal fitto riserbo, emergono nuovi retroscena sull'intimidazione al sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino. Particolari che sono evidentissimi dai filmati di videosorveglianza che sono stati, fin dalla stessa sera, acquisiti dai militari dell'Arma. Riprese che sono state studiate e ristudiate e che ancor'oggi continuano a essere riviste e analizzate.

È tempo di interrogativi

I movimenti incerti, tant'è che l'attentatore si è più volte sincerato dei nominativi apposti sui citofoni delle abitazioni, fanno istintivamente porre un interrogativo: il tizio forse non è di Palma di Montechiaro? I filmati della videosorveglianza lo riprendono mentre fa avanti e indietro: verso la motocicletta. E poi di nuovo, tenendo sempre in testa il casco integrale da motociclista, avanti, per collocare la missiva intimidatoria sulla porta di ingresso dello studio medico della moglie del sindaco. Cosa è tornato a fare indietro? La croce di carta coi proiettili e l'inquietante scritta, ce l'aveva con sé fin dal primo momento.

Appare chiaro, anzi chiarissimo, che l'attentatore non conoscesse affatto quei vicoli del centro storico di Palma di Montechiaro. E forse potrebbe pure aver sbagliato cortile. Perché all'abitazione del sindaco Stefano Castellino si accede anche da un altro lato. Chi ha recapitato la missiva intimidatoria è stato forse mandato da qualcuno? E se sì, chi è il "mandante"?

Domande che, inevitabilmente, si sono già posti investigatori e inquirenti.

Palma è piena di telecamere

Stefano Castellino, sindaco della città del Gattopardo, negli ultimi giorni, lo ha ripetuto più volte: "Palma è piena di telecamere!". E appare scontato - anche se dal riserbo investigativo non filtrano indiscrezioni - che i militari dell'Arma possano aver subito acquisito altri filmati d'interesse investigativo. L'amministratore, per decisione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, è sotto vigilanza generica radio controllata ed è tenuto a utilizzare come "filtro" la polizia municipale durante l'esercizio delle funzioni di sindaco.

Castellino, così come molti palmesi, confidano, affinché l'inchiesta possa arrivare a una svolta, proprio su quegli impianti di videosorveglianza. È consapevole il primo cittadino che, nonostante il suo appello, l'attentatore non si costituirà, né chiederà scusa.

E' necessaria una riflessione. L'episodio ha turbato non solo la persona e i suoi cari, ma ha scosso l’equilibrio di tutta la cittadinanza, ricordandoci quanto sia fragile il vivere civile I parroci di Palma di Montechiaro

#SiamoConTeSindaco!

Domattina, alle 10, in piazza Mazzini, si terrà la manifestazione "Uniti contro ogni forma di violenza, di delinquenza e di criminalità organizzata". E dagli amministratori di Palma di Montechiaro parte forte il richiamo ad esserci.

"Consci che nella società ci sono le energie e la consapevolezza per poter fare fronte comune - ha scritto la giunta comunale -, nessuno deve sentirsi solo davanti all'intimidazione che mira alla destabilizzazione della società. Palma di Montechiaro, rappresentata dalle donne e da uomini onesti, rifiuta la violenza e tutte le sue orride manifestazioni".

