"Digli al sindaco che si fa la scorta": telefonata intimidatoria per Peppe Zambito

“Digli a Giuseppe Zambito di farsi la scorta”. E’ con queste parole, pronunciate al telefono da un interlocutore anonimo, che si è concretizzata la minaccia nei confronti del sindaco di Siculiana, nonché dirigente scolastico. Zambito, 46 anni, primo cittadino della città degli sposi dall’inizio di ottobre del 2020, ha formalizzato una denuncia, a carico di ignoti, alla stazione dei carabinieri. Tutto è avvenuto negli scorsi giorni, ma il riserbo investigativo è stato così fitto che non è trapelato nulla se non fino ad ieri. I militari dell’Arma hanno, naturalmente, subito avvisato la Procura della Repubblica di Agrigento che ha aperto un fascicolo d’inchiesta.

La telefonata anonima non è arrivata al Comune, né sul cellulare o a numeri privati del sindaco. Ma è stata fatta su un’utenza telefonica di un familiare che ha, naturalmente, subito avvisato Zambito. Chi ha composto il numero e pronunciato quella frase: “Digli a Giuseppe Zambito di farsi la scorta” sapeva chi stava chiamando e non s’è neanche soffermato a chiedere chi avesse risposto dall’altra parte del telefono. Non avrebbe aggiunto altro, il misterioso uomo che ha formulato la minaccia. Dopo aver pronunciato quelle parole, avrebbe – stando a quanto è trapelato – subito riattaccato.

I carabinieri della stazione di Siculiana, senza lasciar trapelare neanche la più piccola delle indiscrezioni, coordinati dalla Procura di Agrigento, si stanno adesso, appunto, occupando dell’attività investigativa. Sembra probabile – ma non ci sono conferme istituzionali – che la minaccia possa essere maturata nell’ambiente locale, ossia nella stessa Siculiana. Difficile pensare ad una burla o a parole di poco valore. Non è escluso che gli investigatori possano anche provare a risalire al numero telefonico dal quale è stata fatta la chiamata e la minaccia, ma se così è non potrà che volerci tempo. Scontato – anche se non confermato da investigatori e inquirenti – che sul sindaco Giuseppe Zambito, al momento, viene prestata la massima attenzione. Probabile, infine, che di questo “caso” si parli, durante un comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, in Prefettura.