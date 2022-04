Protesta Moncada, l'avvocato Giglio: "Gesto estremo di un uomo esasperato"

Il legale spiega di aver appreso da terzi quanto stava avvenendo e che di fatto l'imprenditore non aveva dato segnali che potessero far presupporre quanto oggi sta avvenendo

"Presuppongo che questo gesto nasca da un senttimento di esasperazione. Il geometra Moncada si sente oggetto di una vessazione, di un'attività ai suoi danni". Così, sui luoghi della clamorosa protesta di Salvatore Moncada, ha parlato ai microfoni di Agrigentonotizie il legale del patron della Fortitudo, l'avvocato Marco Giglio.

"Moncada dal 2010 è sottoposto a tanti procedimenti penali - spiega Giglio - tutti conclusisi con esito positivo per lui, ma è oggetto di nuove indagini e quindi è forse esasperato. Quello di oggi, per quanto estremo, è chiaramente il gesto di un uomo stanco". Giglio spiega che ha appreso da terzi quanto stava avvenendo, perchè il suo assistito non rispondeva al telefono e che di fatto l'imprenditore non aveva dato segnali che potessero far presupporre quanto oggi sta avvenendo.

"Certamente però - precisa - aveva manifestato il suo disagio. Nei mesi scorsi aveva presentato un esposto al Csm, al Ministero della Giustizia e alla Procura di Caltanissetta nel quale lamentava alcuni comportamenti da parte della Procura di Agrigento dalla quale non si sente tutelato"