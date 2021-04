Interventi di pulizia e risagomatura nei torrenti Bellapietra e Carabollace, via ai lavori

A partire dal prossimo 10 aprile via ai lavori di pulizia e risagomatura dei torrenti Bellapietra e Carabolace. È quanto rendono noto il sindaco Francesca Valenti e l’assessore ai Lavori Pubblici e alla Protezione Civile Roberto Lo Cicero.

“Gli interventi – spiega l’assessore Lo Cicero – sono realizzati dall’Ufficio del Genio Civile di Agrigento, diretto dall’architetto Rino La Mendola. Per il torrente Carabollace, l’importo dei lavori è di 275 mila euro e consistono nella risagomatura e pulizia di un tratto di circa 5 chilometri a partire dalla foce. Per il torrente Bellapietra, l’importo dei lavori è di circa 200 mila euro per un intervento sempre di pulizia e risagomatura per un tratto di circa 2 chilometri. Le opere sono state inserite nella programmazione degli interventi del Genio Civile su sollecitazione dell’Amministrazione comunale di Sciacca”.