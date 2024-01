Avvocato e imputato accusati di avere "boicottato" due udienze del processo: assolti Arnone e Principato

Assoluzione perché il fatto non sussiste: il giudice monocratico del tribunale di Agrigento, Agata Anna Genna, ha scagionato l'avvocato Daniela Principato e l'ex consigliere comunale Giuseppe Arnone, finiti a processo con l'accusa di interruzione di pubblico servizio.

La vicenda risale all'aprile e al maggio del 2017. Arnone era imputato in un processo, davanti al tribunale di Agrigento, per l'accusa di stalking ai danni dell'allora sindaco Calogero Firetto e la collega Daniela Principato era il suo difensore.

In due circostanze, secondo quanto veniva contestato, Arnone e Principato avrebbero deliberatamente interrotto l'udienza. Arnone, secondo l'accusa che non ha retto al vaglio del processo, avrebbe arrecato attività di disturbo con intemperanze verbali e, in seguito, dopo il suo allontanamento con la forza pubblica, sarebbe entrato arbitrariamente e avrebbe revocato strumentalmente il suo difensore per costringere il giudice a un rinvio.

L'avvocato Principato, inoltre, si sarebbe allontanata arbitrariamente anche se il giudice le avesse chiesto di restare fino alla nomina di un sostituto. In una successiva udienza, il 19 maggio del 2017, Arnone avrebbe invece provveduto a una nomina strumentale quale difensore della stessa avvocatessa Principato per costringere il giudice, come prevede il codice, a rinviare l'udienza.

Arnone, con una nota, ha annunciato di avere presentato una denuncia per falsa testimonianza nei confronti dell'ex pm di Agrigento, Andrea Maggioni, per il contenuto della sua deposizione durante il processo.