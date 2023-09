Niente energia elettrica in 3 comuni, Aica: “Possibili limitazioni nella distribuzione di acqua”

Aica, l’azienda che gestisce la distribuzione idrica in provincia di Agrigento, ha comunicato l’interruzione della fornitura di energia elettrica a Calamonaci, Sciacca e Sambuca di Sicilia. A subire il disservizio sono, in particolare, gli impianti in contrada Scirinda a Ribera con il conseguente spegnimento della centrale di sollevamento che alimenta il serbatoio di Calamonaci.

“Per questo motivo - si legge in una nota di Aica - la distribuzione idrica potrebbe subire delle limitazioni”. Coinvolti anche gli impianti in contrada Carboj a Sciacca. Il momentaneo spegnimento della centrale di sollevamento, causerà la riduzione della fornitura idrica ai serbatoi comunali con possibili limitazioni nella distribuzione idrica in programma giovedì e venerdì.

“E-Distribuzione - fa sapere Aica - ha comunicato l’interruzione della fornitura di energia elettrica anche in contrada Risinata a Sambuca di Sicilia lunedì 18 settembre. Anche in questo caso la riduzione della fornitura idrica ai serbatoi comunali influirà sulla distribuzione prevista lunedì e martedì a Sambuca di Sicilia. Non appena E-Distribuzione avrà ripristinato la fornitura elettrica, nei comuni interessati dalle interruzioni, quindi Calamonaci, Sciacca e Sambuca di Sicilia, l’approvvigionamento idrico tornerà regolare e la distribuzione si normalizzerà nel rispetto dei necessari tempi tecnici.