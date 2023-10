Acquista impianto di carburanti ed "eredita" interdittiva antimafia: il Tar però annulla tutto

Subentra nella gestione di un impianto di carburante di Agrigento ad un'azienda colpita da interdittiva antimafia, ma nonostante abbia versato un'enorme cifra si vede bloccare tutto dall'Assessorato regionale: imprenditore fa ricorso al Tar che annulla tutto.

La vicenda, con tutti gli omissis del caso è arrivata a sentenza nei giorni scorsi. I fatti: un'azienda, appunto, dopo aver speso oltre 1 milione di euro per rilevare la gestione di una pompa di benzina, si è vista recapitare una nota dell'Assessorato delle Attivita? produttive, che ha comunicato "di non poter accogliere, in quanto inefficace ed improduttiva di qualsiasi effetto, la comunicazione di subingresso" nell'autorizzazione per il funzionamento dell'impianto. Ma non solo: si è anche proceduto alla revoca delle licenze per il funzionamento dell'impianto stesso.

Tutto motivato appunto dal fatto che l'azienda proprietaria era stata oggetto di una interdittiva antimafia che tuttavia non riguardava in alcun modo il nuovo gestore cui era stata ceduta la titolarità del ramo d'azienda.

Secondo il Tar, però, sarebbe tutto lecito. "Il diniego di subingresso impugnato e? illegittimo per difetto di istruttoria e motivazione, poiche? l’Assessorato ha omesso di considerare e approfondire la posizione della cessionaria, non apprezzando – come era suo onere – la sussistenza dei requisiti di buona condotta in capo al nuovo titolare dell’autorizzazione (il quale – non essendo riguardato dal provvedimento interdittivo – si presume essere un operatore economico sano) ne? rilevando la presenza di elementi indiziari di una intestazione fittizia volta ad aggirare le verifiche antimafia".

Non solo, ma è parimenti illegittimo per il Tar il provvedimento di revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto di distribuzione del carburante posto a base del provvedimento di diniego della voltura.

Questo perché, spiega il Tar, "l’interdittiva, com’e? noto, e? una misura finalizzata a prevenire tentativi di infiltrazione mafiosa nelle imprese che possano condizionare le scelte e gli indirizzi della pubblica amministrazione. La finalita? della misura e? quella di estromettere, in funzione preventiva e cautelare, l’imprenditore che ne sia attinto – ma solo quello –, in quanto non meritevole di fiducia, dai rapporti con le amministrazioni. Invece, nella situazione data, la societa? cedente risulta essersi definitivamente spogliata (prima dell’adozione degli atti in questa sede gravati) del ramo d’azienda concernente l’esercizio del distributore cui l’autorizzazione amministrativa si riferisce, in favore di un soggetto economico terzo (la -OMISSIS-) non interessato dalla misura interdittiva".