"Pagliaccio e sciacallo che ha solo fottuto soldi": imprenditore a giudizio per insulti social all'amministratore giudiziario

"Sciacallo, pagliaccio che non ha mai lavorato ma fottuto solo soldi": l'imprenditore Gioacchino Sferrazza, 56 anni, ritenuto uno degli amministratori di fatto delle aziende del gruppo Pelonero, che opera nel settore del commercio di svariati prodotti, finisce a processo per l'accusa di diffamazione ai danni di pubblico ufficiale.

Il commerciante, che ha nominato come difensori gli avvocati Daniela Posante e Giacinto Paci, in seguito all'operazione "Malebranche", che il 30 luglio del 2020 ha fatto scattare il sequestro delle imprese del gruppo nell'ambito di un'inchiesta per bancarotta, avrebbe iniziato a scrivere post di insulti sulle pagine facebook delle attività gestite dall'amministrazione giudiziaria prendendo di mira il commercialista Giuseppe Lentini definito più volte "pagliaccio e sciacallo" oppure "uno che non ha mai lavorato ma solo fottuto soldi".

I fatti contestati risalgono al periodo compreso fra il 12 luglio e il 24 agosto dell'anno scorso. Lentini, dalle cui querele è scaturita l'inchiesta, si è costituito parte civile con l'assistenza dell'avvocato Vittorio Genovese. Il professionista è stato ascoltato al processo davanti al giudice Agata Anna Genna ricostruendo le sue denunce.