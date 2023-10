Insulti, minacce di morte e sputi contro i poliziotti: avviso orale e denuncia per un 33enne

Prima è stato denunciato alla Procura. Adesso gli è stato notificato un avviso orale del questore di Agrigento.

Queste le conseguenze per il trentatreenne che, nei giorni scorsi, davanti ad un locale del centro di Licata ha creato il caos.

I poliziotti della Stradale erano intervenuti per prestare soccorso: era stato segnalato infatti, durante la sera, lungo rettifilo Garibaldi, un uomo riverso sul selciato e privo di coscienza. Gli agenti si sono però sentiti prima minacciare di morte e poi sono stati aggrediti con calci e pugni. Hanno cercato, e anche ripetutamente, di calmare il trentatreenne che era palesemente ubriaco. La "risposta" sono stati insulti e sputi. E' accorsa anche una pattuglia del commissariato cittadino e, non senza difficoltà, i poliziotti sono riusciti ad immobilizzare il giovane. Lo hanno fatto non appena ha iniziato a sbattere la testa contro la volante.

E' stato facilitato e garantito il soccorso dell'ubriaco in ospedale che è stato, quindi, denunciato alla Procura di Agrigento. Le ipotesi di reato avanzate sono: rifiuto di fornire le proprie generalità, violenza e resistenza a pubblico ufficiale, nonché minacce gravi. Adesso, nelle ultime ore, al licatese trentatreenne è stato notificato anche l'avviso orale del questore. Ritenuto, di fatto, socialmente pericoloso, il licatese è stato invitato a mantenere una condotta conforme alla legge.