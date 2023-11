“Insultò su Facebook i giudici che avevano condannato il padre”, 27enne assolto

Si è concluso con una sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste il processo a carico di Davide Gulotta, 27 anni di Menfi, accusato di avere scritto su Facebook una frase minacciosa nei confronti dei giudici del tribunale di Sciacca che avevano condannato il padre. Il genitore, peraltro, venne poi assolto in modo definitivo in appello.

Il processo a carico di Gulotta era cominciato al tribunale di Sciacca per poi essere trasferito a Catania davanti al gup Maria Gristaldi.

Il 27enne aveva scelto il rito abbreviato e il pubblico ministero aveva chiesto l’assoluzione. A tale richiesta, ovviamente, si era associato l’avvocato difensore Accursio Gagliano (che difendeva anche il padre nel precedente processo) il quale riteneva la frase scritta da Gulotta certamente deprecabile ma non tale da costituire reato: parole del tutto generiche che non possono considerarsi una minaccia.

Il 27enne menfitano, per la precisione, era accusato di violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti. I fatti contestati risalgono al dicembre del 2019.