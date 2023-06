Installata la nuova antenna di telefonia mobile in contrada Piana dei Peri: i cittadini potranno fare opposizione

A Favara è stata installata la nuova antenna per la telefonia mobile in contrada Piana dei Peri, in via Cicero e De Francisca, da parte della società Wind-Tre. Sono disponibili sul sito del Comune di Favara gli atti e gli elaborati tecnici per consentire a residenti e portatori di interesse di visionare il progetto presentato dal privato.

I cittadini che abitano nella zona, in forma singola o attraverso comitati e associazioni, potranno manifestare opposizione motivata in caso ritengano che dal progetto possa derivare loro un pregiudizio di qualche tipo.

Si potranno presentare memorie ed osservazioni entro 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione dell’avviso tramite Pec all’indirizzo suap@pec.comune.favara.ag.it (il documento trasmesso via Pec deve essere firmato digitalmente oppure deve essere corredato da fotocopia in pdf di documento di identità).

“L’amministrazione comunale, come già avvenuto per l’installazione di un nuovo impianto nella zona di piazzetta della Pace - ha detto il sindaco Antonio Palumbo - ascolterà le opinioni dei residenti e, se necessario, resisterà nelle sedi opportune”.