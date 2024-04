Insolvenza fraudolenta in concorso: arrestato empedoclino 45enne

Insolvenza fraudolenta in concorso. È per questo reato che un empedoclino quarantaquattrenne è stato arrestato dai carabinieri. L'uomo deve scontare la pena di quattro mesi in regime di detenzione domiciliare.

I militari dell'Arma hanno dato, di fatto, esecuzione all'ordine di detenzione domiciliare emesso dall'ufficio Esecuzioni penali del tribunale di Tivoli. Il reato è stato commesso infatti proprio in quella città nel 2015.

Dopo le formalità di rito dell'arresto, l'empedoclino è stato accompagnato a casa dove dovrà appunto restare per i prossimi quattro mesi.