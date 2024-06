Insetti, blatte e topi al comando dei vigili urbani: oggi chiuso per disinfestazione e derattizzazione

Insetti e blatte all'interno del comando di polizia municipale. E topi all'esterno. È rimasto chiuso oggi il comando dei vigili urbani di Agrigento, in via Parco Mediterraneo nel quartiere di Villaseta, per consentire la disinfestazione esterna ed interna. A firmare l'ordinanza è stato il sindaco Franco Micciché.

Una chiusura decisa appunto affinché la ditta incaricata riesca a effettuare la disinfestazione interna ed esterna dei locali nonché della derattizzazione esterna dei luoghi.