Raffica di casi Covid in tutta la provincia, due positivi in una scuola di Licata e il sindaco la chiude

Raffica di casi di Coronavirus, in tutta la provincia di Agrigento. Oltre che da Licata, dove il sindaco ha chiuso una scuola in seguito alla notizia di due positività, si registrano casi a Canicattì, Aragona, Casteltermini, Naro, Favara, Santa Margherita, San Biagio, San Giovanni e Palma

Licata, insegnante e collaboratore scolastico positivo: chiude il plesso Don Milani

Insegnante e collaboratore scolastico sono risultati positivi al Covid 19. Per questo, il sindaco di Licata, Giuseppe Galanti, ha disposto - con immediatezza - la chiusura del plesso scolastico Don Milani, di via Campobello.

"Con il medesimo provvedimento, adottato nella qualità di massima autorità sanitaria comunale, ha ordinato l’isolamento domiciliare per il personale scolastico e degli alunni , con decorrenza da oggi 14 novembre 2020, per giorni 12, con obbligo di adozione di tutti gli accorgimenti igienico -sanitari atti a prevenire la diffusione del Covid 19". Questa parte della nota diffusa dall'ufficio stampa del Comune di Licata.

L’Asp di Agrigento, intanto, ha appena ufficializzato 13 guarigioni. Di conseguenza, il numero degli attuali positivi di Licata, secondo quanto rende noto la polizia municipale, scende a 67.

Canicattì, sei positivi e un guarito

Il bilancio odierno di Canicatti è di 6 nuovi positivi a fronte di un ammalato che, invece, è guarito.

Aragona, trend in salita: quattro nuovi casi e un guarito

Continua il trend in salita dei positivi al Covid-19 ad Aragona. Oggi si registrano un guarito e quattro nuovi positivi al Covid-19che portano il totale dei positivi a 26.

Cinque casi a Casteltermini

A Casteltermini sono 5 i nuovi positivi per un totale di 15.

Un altro caso a Naro

Un altro caso a Naro che porta a 40 il numero dei positivi, 59 le persone in quarantena

Sei nuovi casi a Favara, il sindaco: "Alcuni stanno male"

"L'Asp ha comunicato 6 nuovi casi positivi, non dirò più il totale a causa della lentezza dell’Asp perché oberata dal lavoro". Lo ha scritto su facebook il sindaco di Favara Anna Alba che ha aggiunto: "Il dato reale è che sono in aumento e non ci sono fasce d’età determinate. Non tutti stanno bene, la stragrande maggioranza è asintomatica, ma alcuni hanno problemi respiratori e febbre alta".

Santa Margherita Belice, altri tre casi di positività

"Cari concittadini, vi informo che ho ricevuto le comunicazioni ufficiali da parte dell’Asp di Agrigento di tre nuovi “casi confermati” di positività al SARS-Cov-2". Lo ha scritto su facebook il sindaco di Santa Margherita, Francesco Valenti.

"Si tratta - aggiunge - di un signore di 48 anni e di un bambino e una bambina di tre anni che erano stati sottoposti nei giorni scorsi prima a tampone rapido e poi molecolare in quanto alunni di una classe della scuola dell’infanzia interessata ad altro caso di positività. Abbiamo provveduto alla notifica formale agli interessati dei provvedimenti di “permanenza domiciliare per quarantena con sorveglianza attiva. Covid-19” e stiamo predisponendo tutti gli altri adempimenti previsti dalla vigente normativa".

San Biagio, altri quattro casi

Continuano a crescere i positivi a San Biagio dove ci sono quattro nuovi casi che portano il totale a 47, di questi 23 sono casi clinici sintomatici in corso d'accertamento. Lo rende noto la commissione straordinaria che governa il paese

Tre casi a San Giovanni Gemini

Tre nuovi casi di Covid-19 a San Giovanni Gemini. I malati totali allo stato sono dodici.

Palma, tre nuovi infetti e tre guariti

A Palma il bilancio di oggi è di tre nuovi positivi (46 il totale degli attuali infetti) e tre guariti.