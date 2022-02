Il Cartello sociale scende in piazza insieme a sindaci e parroci per la viabilità, Cancelleri: "Sono al loro fianco"

“Partecipazione attiva è anche scendere a manifestare per strada per impegnare le istituzioni a maggiore impegno e attenzione, in questo caso, per le infrastrutture e la viabilità stradale della provincia di Agrigento. Per questo motivo, sono e sarò sempre dalla parte di chi in prima linea si batte per il proprio territorio e per migliorare la qualità della vita dei propri concittadini”. Così commenta il sottosegretario alle Infrastrutture e Mobilità sostenibili Giancarlo Cancelleri in vista della manifestazione di domani, organizzata dal Cartello sociale con sindaci e parroci della provincia di Agrigento.

“Grazie al supporto, sempre costruttivo, del cartello sociale e di Don Mario - aggiunge -, abbiamo attenzionato tantissime criticità e soprattutto abbiamo creato un fondamentale ponte di dialogo con la comunità. Per la provincia di Agrigento, in particolare, il governo nazionale ha destinato importanti fondi per la progettazione e lavori di manutenzione. Questa provincia - conclude - ha il sacrosanto diritto ad una rete viaria con standard che siano all’altezza del resto del Paese".