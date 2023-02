Piove in classe, studenti dell'Itc "Sciascia" sul piede di guerra: "Servono interventi urgenti"

Infiltrazioni di acque meteoriche nell'istituto tecnico “Leonardo Sciascia” di contrada Calcarelle ad Agrigento dove, in mattinata è scattata la protesta di alcune classi. Gli studenti chiedono di poter svolgere le lezioni in aule sicure senza dover quindi temere i rischi che, la presenza di acqua, possa in qualche modo, rappresentare un pericolo per l'incolumità di quanti frequentano o lavorano in quella scuola.

I rappresentanti dell'istituto sono stati ricevuti dal dirigente scolastico Milena Siracusa che ha rassicurato gli allievi che, il problema delle infiltrazioni si protrae da diversi anni e che, più volte lo stesso istituto ha informato i tecnici del Libero consorzio comunale, ente quest'ultimo competente, e che più sopralluoghi si sono svolti nel tempo. Gli studenti, che chiedono risposte concrete, hanno manifestato la volontà d'inoltrare le loro istanze direttamente all'ex Provincia regionale affinché gli uffici competenti si occupino del problema che, se non affrontato in tempi utili, potrebbe anche compromettere la struttura dell'edificio scolastico.

In parole povere, al Libero consorzio, si chiedono interventi urgenti di manutenzione per evitare che, in futuro anche l'istituto Sciascia, possa essere chiuso per l'assenza di lavori che, se presi in tempo e con poca spesa, potrebbero garantire anni di serenità sia agli studenti che al personale scolastico.