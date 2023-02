Contrasse infezione durante l'operazione al malleolo sinistro, donna trascina l'Asp in tribunale

Non è la prima e forse non sarà neanche l'ultima. Una donna ha contratto, durante un intervento chirurgico per riduzione e sintesi del malleolo sinistro, una infezione che è stata ritenuta causa dell'allungamento dell'inabilità temporanea. E adesso l'ex paziente ha citato, in giudizio, l'Asp di Agrigento, chiedendo il risarcimento del danno patito. La donna chiede poco più di 4 mila euro. L'udienza si terrà il 22 febbraio.

La donna, un ex paziente di un ospedale agrigentino, verosimilmente quello di Sciacca (che é stato omesso negli atti pubblici dell'Asp, ma l'ente è stato citato dinanzi al tribunale della città delle Terme), ha ritenuto errata la condotta dei sanitari quando - nel settembre del 2019 - è finita al reparto di Ortopedia per un intervento chirurgico di riduzione, con placca e viti, per una frattura al malleolo destro. L'ex paziente, a suo dire, dopo l'intervento chirurgico avrebbe contratto una infezione e questo ha determinato l'allungamento della sua temporanea inabilità.

L'Asp, esaminando la documentazione fornita dai responsabili del reparto dove la donna è stata ricoverata ed operata, ha ritenuto che non vi è stata alcuna responsabilità dei medici. Motivo per il quale ha deciso di costituirsi in giudizio chiedendo il rigetto delle pretese risarcitorie che in primissima battuta erano quasi 19 mila euro e adesso ammontano a poco più di 4 mila euro.