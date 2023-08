"Contrasse infezione durante intervento al femore": l'Asp risarcisce gli eredi con oltre 100mila euro

Si presenta all'ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca dopo una caduta accidentale e le viene subito diagnosticata la frattura del femore: durante l'intervento, però, nel quale avrebbero dovuto ridurre la frattura e impiantare placche e viti, contrae un'infezione ed è costretta a subire una nuova operazione chirurgica prima di un lungo calvario.

L'Asp, a distanza di sedici anni, dovrà adesso risarcire i familiari della paziente che, quattro anni fa, è morta. Il tribunale di Palermo, in particolare, ha condannato l'Azienda a pagare poco più di 101mila euro agli eredi della donna.

La vicenda muove i primi passi il 5 luglio del 2007 quando la paziente si presenta in ospedale dopo avere rimediato la frattura del femore. Tre anni dopo - nel frattempo ha contratto l'infezione e ha subito un nuovo intervento che non ha risolto il caso - la donna avvia il procedimento civile che si è concluso, al termine di un lungo iter, con i tempi che si sono allungati sia per la morte della donna che del difensore dell'Asp, solo nei giorni scorsi.

La somma liquidata dal tribunale è circa la metà rispetto a quanto era stato chiesto.