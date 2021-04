Inferno di fuoco in un magazzino del Verdura resort: distrutti mezzi e attrezzature

I vigili del fuoco del distaccamento di Sciacca, quelli del comando provinciale di Agrigento e i volontari di Cianciana hanno lavorato per circa 7 ore prima di riuscire a domare l'incendio prima e a rimettere tutto in sicurezza dopo. Adesso servirà del tempo per fare chiarezza - se ne stanno occupando i carabinieri - su cosa abbia effettivamente innescato la scintilla iniziale dell'inferno di fuoco e fumo scoppiato in uno dei magazzini del Verdura resort.

Erano le 21,30 di ieri quando l'allarme è risuonato. Qualcuno s'era accorto del fumo. Da quel momento in poi, fino alle 4,23, non c'è stato neanche un secondo di tregua per i pompieri che hanno cercato, di fatto, di salvare la struttura. Tutto quello che c'era all'interno - attrezzature varie per i servizi d'attività turistica, compresi dei veicoli elettrici che venivano usati per trasferire i clienti all'interno della struttura alberghiera - è andato però completamente distrutto. I danni sono ingenti. Anzi, di più.

Al momento nessuna ipotesi investigativa sembrerebbe essere stata ancora esclusa dai militari dell'Arma.