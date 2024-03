"Il politrauma: dal soccorso primario al ricovero”: l'Opi promuove incontro formativo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Si intitola “Il politrauma: dal soccorso primario al ricovero in Terapia intensiva – Multidisciplinarietà e competenze infermieristiche” il convegno organizzato dall’Ordine delle professioni infermieristiche e in programma domani, dalle 8:30, nella sala conferenze della sede di contrada San Benedetto dell’Opi.

Al convegno, che vede come responsabili scientifici il presidente dell’Opi, Salvatore Occhipinti, e il segretario dell’Ordine, Salvatore Pantalena, parteciperanno relatori di prestigio: Gerlando Fiorica, primario di Terapia intensiva al San Giovanni di Dio; Saverio Carbone; Salvatore Lo Piccolo; Rosario Terrana; Salvatore Albanese; Marco Occhipinti; Calogero Perez e Giuseppe Tumminelli Cimino.

I lavori saranno suddivisi in quattro distinte sessioni: la prima sarà centrata sull’Approccio al paziente politraumatizzato sullo scenario di intervento; la seconda sessione analizzerà la Gestione del paziente politraumatizzato in Dea, durante la terza sessione si discuterà di Gestione del paziente politraumatizzato nella shock room mentre nel corso della quarta sessione si affronterà il tema relativo alla Gestione del paziente politraumatizzato in Terapia intensiva.

La discussione interattiva, prevista intorno alle 15:45, alla quale parteciperanno tutti i relatori, sarà moderata da Francesco Petrusa.