Contrasse infezione ospedaliera dopo un ricovero per incidente stradale: chiesti 52 mila euro di risarcimento

Contrasse un’infezione ospedaliera quando – era il 21 luglio del 2018 – finì al “San Giacomo d’Altopasso” di Licata dopo un incidente stradale e venne ricoverato per politrauma contusivo con frattura scomposta del malleolo peroneale e tibiale destro, trauma contusivo alla spalla destra con sublussazione. L’ormai ex paziente, adesso, ha citato l’azienda sanitaria provinciale di Agrigento dinanzi al tribunale e chiede che venga accertata e dichiarata la responsabilità dei sanitari per i danni subiti da quell’infezione nosocomiale.

Danni che sono stati già predeterminati in 52 mila euro. La prima udienza, per questa nuova richiesta di risarcimento danni giunta all’Asp, è stata fissata per mercoledì 3 novembre.

L’azienda sanitaria provinciale ha comunque deciso di costituirsi in giudizio. “Pur non essendo ancora pervenute la documentazione sanitaria e le relazioni dei sanitari che ebbero in cura il paziente – scrivono dall’Asp della città dei Templi -, dall’esame prima facie del ricorso non sembrano esserci elementi di responsabilità a carico dei sanitari”. L’interesse dell’azienda sanitaria provinciale è dunque quello di costituirsi nel giudizio introdotto con ricorso per accertamento tecnico preventivo davanti al tribunale di Agrigento. Una costituzione in giudizio che servirà, di fatto, “a sostenere la correttezza dell’operato dei medici e ad ottenere il rigetto delle pretese risarcitorie avanzate” – scrivono sempre dall’Asp - .

E’ stato deciso inoltre di conferire l’incarico professionale di rappresentanza dell’ente ad un avvocato che verrà individuato dal commissario straordinario Mario Zappia sulla base degli elenchi dei professionisti esterni a disposizione.