Cedimento di un tratto di via Atenea, la causa è una rottura della condotta idrica

Da oggi operai di Aica in azione per risolvere un problema che si protrae da diverso tempo

Otto giorni dopo la segnalazione di AgrigentoNotizie, operai di Aica in azione oggi nel tratto finale di via Atenea che si interseca tra il piazzale Aldo Moro e la via Roma per individuare le cause del vistoso cedimento dell'asse stradale. Dopo aver scavato i lavoratori hanno trovato una vistosa falla nella rete idrica che potrebbe aver causato il problema.

L'auspicio adesso è quello che le verifiche e i dovuti lavori, si estendano anche nella zona retrostante all'abside della chiesa di San Pietro dove oltre ad una voragine, per il cedimento di un tratto di strada, si è formato un pericoloso gradino.