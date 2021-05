Indiana Jones tra le colonne dei Templi? La produzione fece il sopralluogo, ma cambiò location

La Valle dei Templi, nei secoli, ha visto susseguirsi di certo migliaia di archeologi che, con più o meno fortuna, hanno tentato di svelarne i misteri. Per alcuni mesi, tuttavia, c'era l'ipotesi che uno studioso particolare potesse affacciarsi tra le colonne doriche: Henry Walton Jones, Jr., meglio noto come Indiana Jones. Stiamo parlando, ovviamente, del personaggio,interpretato da Harryson Ford, in una lunga e fortunatissima serie di film diretti da George Lucas.

Come noto, infatti, l'ultimo capitolo della saga farà tappa in Sicilia. Stando alle indiscrezioni, infatti, la produzione girerà alcune indiscrezioni a Segesta. In quelle riprese però ci sarebbe potuta essere la Valle dei Templi. La produzione infatti, in gran segreto, nei mesi scorsi ha effettato un sopralluogo nel cuore dell'area archeologica, nel tratto della collina che va tra Giunone e Concordia. Una verifica dei luoghi che, a quanto pare, non sarebbe andata a buon fine forse perché - ma è solamente un'ipotesi - era richiesto uno scenario meno antropizzato di come non sia la Valle. Non stiamo ovviamente parlando delle costruzioni abusive in zona A, ma piuttosto dei percorsi, delle aree gestite dal Parco, finalizzate a fornire servizi ai visitatori ma che male si sposerebbero con delle riprese che simulano tracce di civiltà scomparse.

La parola fine, comunque, non è ancora detta, stante che appunto ci si muove nel variopinto e "scivoloso" mondo delle indiscrezioni. Chissà che la frusta di "Indy" non possa schioccare anche ad Agrigento.