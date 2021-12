"Indennità di posizione non corrisposta per anni", l'Asp dovrà risarcire neuropsichiatra

Per cinque anni non gli era stata erogata l'indennità di posizione di 500 euro mensili: neuropsichiatra si rivolge al giudice del lavoro e, dopo una prima sentenza sfavorevole, ottiene dalla Corte di appello il diritto a ottenerne il pagamento anche per il periodo compreso fra il 2007 e il 2012.

L'Azienda sanitaria provinciale, quindi, prende atto di avere perso la causa con il medico, inquadrato come "responsabile di struttura semplice", e dispone il pagamento di 34.000 euro: a tanto, infatti, ammontano le 68 mensilità non corrisposte di "indennità di posizione di parte variabile aziendale". Somma alla quale si dovranno aggiungere le spese legali e gli interessi.