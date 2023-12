"Ha chiesto un finanziamento per l'emergenza Covid nascondendo condanna": assolto

Il tribunale di Sciacca ha assolto un professionista del posto finito a processo per l'accusa di indebita percezione di erogazione pubblica per un finanziamento legato al decreto per l'emergenza Covid.

La procura aveva chiesto una condanna a 9 mesi di reclusione, sostenendo che al momento del finanziamento l'imputato non possedesse i requisiti necessari per l’erogazione in quanto, in precedenza, aveva patteggiato una condanna ottenendo poi la riabilitazione.

Il legale del professionista, l’avvocato Giovanna Maria Craparo, ha invece rilevato che la precedente vicenda giudiziaria non poteva in alcun modo influire in quanto, come spiegato dalla Corte costituzionale, si trattava di un'ipotesi di "minore rilievo" tanto che aveva beneficiato della riabilitazione.