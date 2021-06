Terremoto giudiziario su Girgenti Acque, 8 fermi: sono i componenti del disciolto Cda e dirigenti

I reati contestati sono: associazione a delinquere finalizzata alla commissione di delitti contro la pubblica amministrazione, frode in pubbliche forniture, furto, ricettazione, reati tributari, societari e in materia ambientale. Al vertice del sodalizio criminale - scrive la Procura - l’imprenditore Marco Campione

Disarticolata un'associazione a delinquere nella governance di Girgenti Acque, l'ente gestore del servizio idrico integrato della provincia di Agrigento. Eseguiti - l'operazione è stata denominata "Waterloo" - 8 fermi. Ad essere fermati sono i componenti del disciolto consiglio di amministrazione e dirigenti di Girgenti Acque. A vario titolo sono stati contestati i reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro la pubblica amministrazione, l'ambiente, la fede pubblica e il patrimonio.

Agli indagati - sempre a vario titolo - sono state contestate diverse ipotesi di corruzione, abuso in atti di ufficio, falso in bilancio, inquinamento ambientale, truffa ed altro.

Contrariamente a quanto reso noto in primissima battuta, dalla stessa Procura, non sono stati eseguiti provvedimenti di sequestro. Si parlava, in prima battuta appunto, di sequestri per circa 18 milioni di euro.

I carabinieri del Noe, la Guardia di Finanza e personale della Direzione investigativa antimafia hanno eseguito - dopo un'indagine durata quattro anni e coordinata dal procuratore capo Luigi Patronaggio e dall'aggiunto Salvatore Vella - gli 8 provvedimenti di fermo di indiziato di delitto.

Le investigazioni, che si sono avvalse di penetranti attività di intercettazioni di comunicazioni e di consulenze tecniche in materia contabile ed ambientale, hanno disvelato una potente azione di lobbying e la creazione di un vasto sistema di corruttele volto ad eludere i controlli degli enti preposti. Le indagini hanno coniugato le classiche procedure investigative d’intercettazione, telefoniche, ambientali e di servizi di osservazioni, controllo e pedinamento, ad un’attenta attività di verifica di bilanci societari e flussi finanziari.

Al vertice del sodalizio criminale - scrive la Procura di Agrigento - l’imprenditore Marco Campione, già presidente del Cda di Girgenti Acque e amministratore di fatto delle società “Gruppo Campione”.

Falsi in bilancio ed un sistema di accentramento degli appalti in capo alle imprese del presidente del consiglio di amministrazione di Girgenti Acque, Campione Marco, hanno permesso allo stesso - rendono noto sempre dalla Procura - di operare in regime di monopolio con relativi guadagni. "L' omissione della dovuta attività di depurazione delle acque, ha creato un danno ambientale da quantificare - prosegue l'accusa dei pm - . L' illecito addebito agli utenti dei relativi costi non sostenuti, completano un quadro probatorio eterogeneo e complesso.

Oltre agli 8 soggetti fermati sono indagate complessivamente 84 persone per 50 delle quali la Procura si appresta a notificare avviso di conclusione delle indagini preliminari. Si attende ora la convalida del gip e l' emissione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere come richiesto dalla Procura.

I fermati sono: Marco Campione, 60 anni, ex presidente di Girgenti Acque; Pietro Arnone, 58 anni, amministratore unico di Hydortecne; Calogero Patti, 53 anni, dipendente di Girgenti Acque; Angelo Piero Cutaia, 51anni, direttore amministrativo di Girgenti Acque; Gian Domenico Ponzo, 54 anni, direttore generale Girgenti Acque; Francesco Barrovecchio, 61 anni, responsabile tecnico Hydortecne; Calogero Sala, 61 anni, direttore tecnico e progettazione Girgenti Acque; Igino Della Volpe, 63 anni, membro del consiglio di amministrazione di Girgenti Acque.

