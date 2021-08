Boom di presenze in città, i turisti: "Luoghi meravigliosi e ideali per le vacanze”

La città dei Templi è fra le mete turistiche più gettonate della Sicilia e per le strutture alberghiere è stato sicuramente un mese di agosto da incorniciare. Resta però soltanto una città di passaggio

Bella, accogliente e tranquilla, così hanno definito Agrigento alcuni dei turisti che hanno scelto al città dei Templi per le vacanze estive. Con le strutture alberghiere sold out, già da diverse settimane, la città è letteralmente invasa dai turisti italiani ma anche molti stranieri che non hanno saputo resistere al richiamo del ricco patrimonio storico, artistico e monumentale del territorio.

AgrigentoNotizie ha incontrato alcuni turisti e dalle loro risposte si evince, però, come la città dei Templi continui ad essere una meta di transizione, con periodi di vacanza che prevedono anche soggiorni in altre località turistiche dell'Isola che, grazie anche alle limitazioni dettate dall'emergenza Covid, sta facendo registrare il boom di presenze.