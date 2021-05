Vertenza marineria Licatese, a Palermo il confronto con l'assessore Scilla

Si terrà domani a Palermo il vertice tra l'amministrazione Comunale di Licata e l’assessore regionale all’Agricoltura e alla Pesca Antonino Scilla per discutere delle problematiche del comparto sollevate dalla marineria licatese. Saranno presenti il sindaco Giuseppe Galanti, l’assessore alle attività produttive Giuseppe Ripellino e una delegazione della marineria licatese.

"Considerata l’assoluta attualità della problematica sollevata dalla marineria licatese, ho chiesto – dichiara l’assessore Ripellino – all’assessore regionale Scilla di valutare la possibilità di anticipare l’incontro che, in un primo tempo, era stato fissato per il 13 di maggio. L’assessore ha accolto la mia richiesta e ci ha convocati per domani. Mi auguro, insieme al sindaco Galanti, - conclude - di poter contribuire alla risoluzione delle problematiche sollevate dai pescatori licatesi".