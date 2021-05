Ex Provincia, il commissario Raffo incontra il sindaco di Naro

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Viabilità, scuole, emergenza sanitaria, sono stati alcuni dei temi trattati oggi dal Commissario straordinario Gen. Vincenzo Raffo con il Sindaco di Naro On. Maria Grazia Brandara nel corso di un incontro istituzionale nella sede del Libero Consorzio Comunale di Agrigento. Sul versante della viabilità il Commissario Raffo ha evidenziato l’incessante sforzo del Libero Consorzio a migliorare la percorribilità delle strade provinciali, un impegno che in questi mesi ha consentito di progettare e avviare numerosi cantieri in

provincia di Agrigento.

Il sindaco di Naro Maria Grazia Brandara, da parte sua, ha espresso la sua massima disponibilità a collaborare con il Libero Consorzio Comunale di Agrigento per trovare soluzioni ai problemi comuni nella gestione del territorio. Il sindaco Brandara ha, poi, rivolto un invito a visitare, nei prossime settimane, la cittadina di Naro “la fulgentissima” come era chiamata da Federico II.