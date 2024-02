"Ha esercitato la professione di avvocato": decaduto per incompatibilità vice procuratore onorario

Il vice procuratore onorario (Vpo) è un magistrato inquirente che rappresenta il pubblico ministero in veste di accusa in giudizio in tutte le cause penali di competenza del tribunale in composizione monocratica, del giudice di pace, nonché nelle cause civili in cui la legge impone la presenza del pm. I Vpo svolgono le funzioni di pubblico ministero in udienza per delega nominativa del procuratore della Repubblica cui sono sottoposti gerarchicamente. Infine, possono anche coordinare le indagini di polizia giudiziaria nei casi di competenza del giudice di pace.