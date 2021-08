Contrada Mosella, tir contro utilitaria: traffico in tilt sulla statale

Incidente stradale, nel primo pomeriggio, all'imbocco della statale 640, al bivio di contrada Mosella di Agrigento.

Ad entrare in collisione, per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia stradale, sono stati un tir adibito al trasporto di prodotti ortofrutticoli e una Fiat Stilo.

Nessuna delle persone coinvolte ha riportato ferite. Notevoli, invece, sono stati i disagi per il traffico veicolare che sono stati limitati anche dai carabinieri arrivati in soccorso della stradale.