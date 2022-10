Incidente nella Valle dei Templi: perde il controllo dell'auto e finisce contro albero, motociclista invece scivola: 2 in ospedale

Perde, all’improvviso, il controllo dell’auto, una Fiat Punto, e si scaglia contro uno degli alberi della Passeggiata archeologica, nel cuore della Valle dei Templi, all’altezza della curva della chiesa di San Nicola. Un motociclista, sopraggiungendo lungo la stessa via ed assistendo all’impatto, forse nel tentativo di evitare d’essere colpito dall’autovettura, è scivolato ed è finito pesantemente sul selciato. Mattinata di caos, quella di ieri, tanto nella Valle quanto, nell’opposta parte di Agrigento, in via Dante dove un’autovettura che trainava una roulotte è finita – per cause non chiare – contro una utilitaria che era stata lasciata posteggiata sul ciglio del marciapiede. In questo caso, nessuno s’è fatto male. Neanche il conducente dell’auto che trainava la roulotte.

Nel caso di contrada San Nicola, invece, tanto l’automobilista che il motociclista sono rimasti feriti e sono stati trasferiti d’urgenza, con un’autoambulanza del 118, al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. Nessuno dei due è, per loro fortuna, in gravi condizioni. Se la sono però visti brutta. In via Passeggiata archeologica, raccolto l’Sos, sono accorsi i carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Agrigento che si sono occupati sia dei rilievi tecnici per ricostruire la dinamica dell’incidente stradale che della viabilità. In via Dante, i militari dell’Arma del Nor si sono invece occupati della viabilità, mentre per la ricostruzione dell’incidente hanno lavorato gli agenti della polizia municipale.