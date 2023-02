Fine settimana di incidenti a Piano Battaglia: ferita una 49enne agrigentina

Fine settimana "caldissimo" (ma non per le temperature) a Piano Battaglia per il Sass, Soccorso alpino e speleologico siciliano, che è stato chiamato a effettuare 31 interventi per altrettanti incidenti sulla neve. Tra i più gravi, quello accaduto ad una 49enne agrigentina che si è fratturata il gomito sinistro cadendo su una lastra di neve ghiacciata.

Numerosi incidenti sono stati provocati ieri da “slittini pirata” o sciatori inesperti, otto per malori causati in gran parte dalla scarsa preparazione fisica o dall'abbigliamento inadeguato e i rimanenti per cadute autonome sulla neve ghiacciata. Lo scorso week end gli interventi erano stati dodici, di cui quattro per gitanti travolti da slittini o “palette”.