Incidente a Villaseta: dopo lo scontro una Lancia si ribalta, tutti illesi

S'è temuto il peggio. Ma per fortuna, nessuno è rimasto ferito. Neanche l'automobilista che era al volante della Lancia Y che, nella tarda mattinata, è cappottata lungo il viale Caduti di Marzabotto, davanti la chiesa di Villaseta.

A scontrarsi, per cause ancora in corso d'accertamento e ricostruzione da parte della sezione Infortunistica stradale della polizia municipale, sono state una Fiat Punto e la Lancia Y. Dopo che quest'ultima utilitaria s'è ribaltata, temendo appunto il peggio, è scattato l'allarme e sul posto oltre ai vigili urbani sono accorsi i vigili del fuoco del vicino comando provinciale ed è stata allertata anche la polizia Stradale.

Poco prima, un altro incidente fra due utilitarie s'era registrato lungo la statale 115, poco dopo la rotonda Giunone in direzione Porto Empedocle.

(Video fornito da Angelo Annibale)