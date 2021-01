Perde il controllo della Bmw e si ribalta: paura al Villaggio Mosè

Incidente stradale al Villaggio Mosè nel tardo pomeriggio di oggi. Per cause in fase di accertamento una Bmw, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo andando a scontrarsi contro una Volkswagen che si trovava parcheggiata e si è poi ribaltata.Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento che hanno estratto l'uomo dalla macchina.

Le ferite dei tre soggetti coinvolti nell'incidente sarebbero complessivamente non gravi.