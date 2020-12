Incidente in viale Dei Pini, Comune condannato in appello paga

Il Comune di Agrigento paga. La Corte di appello di Palermo - in parziale riforma della sentenza del tribunale di Agrigento - ha accolto il ricorso ed ha condannato il Comune a risarcire per l’intero, invece che nella misura del 50 per cento stabilita dal primo giudice, i danni subiti da una agrigentina. Si tratta di 8,230 euro, oltre a rivalutazione e interessi legali.

La donna rimase coinvolta, e ferita, in un incidente stradale verificatosi al viale Dei Pini ed ha citato palazzo dei Giganti davanti al tribunale di Agrigento. Con delibera del consiglio comunale (seduta del 29 ottobre scorso), l’Assise ha riconosciuto il debito fuori bilancio derivante dalla decisione della Corte di appello per l’importo di 7.833,50 euro, di cui euro 4.467,76 euro di danno comprensivo di interessi e rivalutazione e 3.300,74 euro di spese legali comprensive di Iva, Cpa. Un mese prima, infatti, l’agrigentina aveva fatto notificare al Municipio un atto di precetto ed ha intimato il pagamento della somma complessiva di 8.506,30 euro.