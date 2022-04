L'incidente in via Imera: 24enne sottoposto ad un'operazione lunga 4 ore

E’ stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico all’addome il ventiquattrenne agrigentino che è rimasto gravemente ferito dopo un incidente stradale, verificatosi nella notte fra giovedì e venerdì, in via Imera. Il ragazzo ha riportato gravi traumi toracico e cranico e s’è appunto reso necessario un intervento chirurgico che è durato quattro ore. Ieri, rimaneva in prognosi riservata sulla vita.

Il ventiquattrenne, secondo quanto è stato ricostruito dai carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Agrigento, ha perso il controllo dello suo scooter e si è schiantato contro il muretto, vicino alla fermata dell’autobus, di via Imera. L’incidente stradale, che non ha coinvolto nessun altro mezzo di passaggio, si è registrato alle tre circa della notte. Il ventiquattrenne era al volante del suo scooter quando, all’improvviso, è finito contro un muretto, sbattendo violentemente la testa, ma anche il torace. I sanitari si sono occupati di trasferire il ragazzo al pronto soccorso dell’ospedale di contrada Consolida, mentre l’Arma ha proceduto ai rilievi per provare a ricostruire la dinamica dell’incidente.