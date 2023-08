Nessun impatto, né "pirati" della strada lungo via Crescente: il medico ha perso il controllo dello scooter a causa di un ictus

Non è stato un incidente. O meglio, ha perso il controllo dello scooter lungo via Luca Crescente, a causa di un malore improvviso. Ha avuto un ictus il medico agrigentino di 55 anni che, sabato mattina, è stato ricoverato al reparto di Terapia intensiva dell'ospedale "San Giovanni di Dio", in prognosi riservata sulla vita. Lo hanno accertato i medici della struttura sanitaria di contrada Consolida dopo che il paziente è stato sottoposto a tutti i controlli necessari.

Il cinquantacinquenne è caduto mentre era alla guida dello suo scooter lungo via Luca Crescente, all’altezza dello svincolo per la statale 640. In primissima battuta non si escludeva che qualcuno avesse potuto anche aver tagliato la strada al medico agrigentino. Poi gli accertamenti sanitari hanno permesso di accertare che l'agrigentino ha perso il controllo del mezzo non per una manovra azzardata, alta velocità o per un "pirata" della strada, ma perché è stato colto da malore improvviso - un ictus appunto - mentre era in marcia.