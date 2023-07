Incidente sul lavoro: operaio cade nel vano ascensore del supermercato, 49enne trasferito a Caltanissetta

Cade da un'altezza di quattro metri nel vano ascensore utilizzato per trasferire la merce dal piano terra al magazzino posto al primo piano. Un operaio quarantanovenne di Aragona, impiegato in un supermercato della città delle Maccalube, è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato, con elisoccorso del 118, all'ospedale "Sant'Elia" di Caltanissetta. L'uomo è stato, dopo gli accertamenti sanitari ritenuti necessari, ricoverato in prognosi riservata.

Nel supermercato di Aragona, laddove si è verificato l'incidente sul lavoro, sono intervenuti i carabinieri della stazione cittadina, coordinati dal comando compagnia di Canicattì. A non passare inosservato, in una realtà piccola qual è quella di Aragona, è stato l'elisoccorso. In tanti, anzi tantissimi, chiedendosi cosa fosse capitato, hanno cercato e ottenuto informazioni su quello che, appunto, è stato un incidente sul lavoro.

I carabinieri della stazione di Aragona hanno, naturalmente, avviato la ricostruzione dell'episodio e hanno accertato appunto che il quarantanovenne, mentre era al lavoro, è caduto nel vano ascensore utilizzato per il trasferimento della merce dal magazzino al primo piano.