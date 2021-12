Incidente: perde il controllo della moto e schianta contro il guard-rail, 41enne in ospedale

Perde il controllo della sua motocicletta, una Honda Hornet, e finisce contro il guard-rail che c'è all'altezza della rotatoria del centro commerciale di Villaseta, all'ingresso della bretella per il viadotto Morandi. Ha 41 anni l'agrigentino che, rimasto ferito, è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio" dove i medici, dopo averlo fatto sottoporre a tutti gli accertamenti sanitari ritenuti necessari, hanno diagnosticato ferite e traumi vari. Il motociclista non è però, per sua fortuna, in pericolo di vita.

Sul posto dell'incidente stradale, che non ha coinvolto nessun altro mezzo di passaggio, si sono portati i carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Agrigento. I militari si sono occupati dei rilievi di rito per ricostruire la dinamica dell'impatto.